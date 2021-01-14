Samsung представил новую линейку флагманских моделей Galaxy S21. У них в комплектах не будет зарядки и наушников

Компания Samsung показала новую линейку своих флагманских моделей смартфонов — Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 и Galaxy S21+.

Диагонали экрана S21, S21+ и S21 Ultra составляют 6,2, 6,7 и 6,8 дюйма соответственно. Все модели поддерживают съемку в формате 4К и 8К, сети 5G и работают на собственном процессоре компании Exynos 2100, который был анонсирован лишь несколько дней назад.

Старшая модель S21 Ultra впервые получила совместимость со стилусом S Pen — ранее такая функция была только у моделей линейки Galaxy Note.

В комплекте поставки вместе со смартфонами не будет наушников и зарядок. Компания объяснила такое решение заботой об окружающей среде.

Продажи новых смартфонов начнутся 5 февраля, а предзаказ доступен уже с 14 января. Цена S21 начинается от 74 990 рублей, S21+ — от 89 990 рублей, S21 Ultra — от 109 990 рублей.

А вот что было год назад Samsung показала новые телефоны Один Galaxy S20 Ultra со 100-кратным зумом, другой — раскладушка с гибким экраном Galaxy Z Flip (а еще наушники!)