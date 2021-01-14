«Насилию и вандализму нет места в нашей стране». Дональд Трамп выступил с заявлением после объявленного импичмента (но не упомянул его)

Действующий президент США Дональд Трамп выступил с видеообращением, в котором решительно осудил насильственный 6 января. Заявление появилось в твиттере и ютьюбе Белого дома после того, как палата представителей Конгресса США объявила импичмент Трампу.

Заявление Дональда Трампа The White House

Я хочу четко заявить: я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Насилию и вандализму абсолютно нет места в нашей стране и в нашем движении. — значит всегда защищать верховенство закона, поддерживать мужчин и женщин из правоохранительных служб, отстаивать наши самые священные традиции и ценности.

Трамп отметил, что никто из его истинных сторонников не будет поддерживать политическое насилие, неуважение к правоохранительным органам и флагу США, а также не станет нападать на американцев.

В пятиминутном заявлении Трамп ни разу не упомянул решение палаты представителей объявить ему импичмент. Он также не стал брать на себя ответственность за штурм Капитолия, который, как считается, совершили его сторонники.

Источники телеканала ABC News рассказали, что Дональд Трамп следил по телевизору за заседанием палаты представителей, на котором ему объявили импичмент. По их словам, Трамп разозлился, когда узнал, что десять представителей Республиканской партии проголосовали за импичмент — сам Трамп состоит в этой же партии. Источники телеканала также сообщили, что Трамп не намерен уходить в отставку.

Решение палаты представителей должен утвердить сенат Конгресса США, который контролируют республиканцы. До 19 января сенат находится на каникулах, полномочия Трампа истекают 20 января.

Дональд Трамп стал первым президентом США, которого дважды подвергли импичменту.

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