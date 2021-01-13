В Южном Судане задержали Илью Варламова и Петра Верзилова

Участник Pussy Riot Петр Верзилов, блогер Илья Варламов и его супруга Любовь, а также директор Европейской гимназии Иван Боганцев и их знакомый Вадим Гинзбург задержаны в городе Капоэта в Южном Судане.

Россиян сняли с рейса и отвели в полицию из-за пульта от дрона, который нашли в багаже Варламова, сообщил «Медиазоне» Верзилов. По мнению местных силовиков, задержанные якобы могли вести «съемку военных объектов с дрона». Сам дрон у блогера изъяли еще в Уганде, по которой россияне путешествовали до этого.

В блоге Варламова сообщается, что у россиян хотели отобрать телефоны, но они отказались их отдать полиции. Теперь они ожидают полного досмотра. Задержанные уже обратились в посольство. Российские дипломаты подтвердили «Интерфаксу», что к ним обращались Варламов с Верзиловым, и проверяют информацию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что дипломаты предпринимают усилия по освобождению задержанных.

Варламов предположил, что суданские военные просто хотели конфисковать у него дрон, но обиделись, не найдя его, и поэтому всех задержали.

Россияне приехали в Африку в конце декабря как обычные туристы.