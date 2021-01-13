Илью Варламова и Петра Верзилова, задержанных в Южном Судане, отпустили на свободу

Участника Pussy Riot Петра Верзилова и блогера Илью Варламова, задержанных в Южном Судане, отпустили на свободу. Об этом сообщил МИД России.

Также были отпущены и другие задержанные вместе с ними россияне — супруга Варламова Любовь, а также директор Европейской гимназии Иван Боганцев и их знакомый Вадим Гинзбург.

В МИДе сообщили, что сейчас решается вопрос с выездом россиян из Южного Судана.

Россияне были задержаны в городе Капоэта утром 13 января. Сам Варламов заявил, что их сняли с рейса и отвели в полицию из-за пульта от дрона, который нашли у него в багаже — россиян заподозрили в том, что они якобы могли «вести съемку военных объектов с дрона». При этом самого дрона в багаже не было — его конфисковали в Уганде, которую россияне посещали ранее.

Россияне приехали в Южный Судан как обычные туристы.