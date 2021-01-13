В правительстве РФ пообещали начать эксперимент с «цифровыми двойниками» документов в 2021 году

В 2021 году в России в тестовом режиме запустят мобильное приложение для «цифровых двойников» часто используемых документов. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у президента Владимира Путина.

«У человека появится возможность хранить в своем мобильном телефоне удостоверение личности, водительское удостоверение, ПТС (паспорт транспортного средства, — прим. „Медузы“), справку о регистрации по месту жительства», — приводит слова Чернышенко сайт Кремля.

На совещании Чернышенко также сообщил, что до конца 2021 года 160 госуслуг переведут в электронный вид.

Речь идет в том числе об оформлении всех документов при рождении ребенка, обжаловании штрафов ГИБДД, дистанционном заключении трудового договора, уточнил чиновник.

В мае 2020 года Минкомсвязи (сейчас Министерство цифрового развития) опубликовало проект постановления об эксперименте с приложением «Мобильный идентификатор» вместо паспорта. Его предполагалось провести в Москве с 1 июля 2020-го по 31 декабря 2021 года.

Документ затем удалили, объяснив, что опубликовали его рабочий вариант. Минкомсвязи обещало выложить постановление «в ближайщее время». На странице проекта по-прежнему сказано, что документ удалили.