Минкомсвязи предложило протестировать в Москве использование мобильного приложения вместо паспорта

Минкомсвязи предлагает с 1 июля 2020-го по 31 декабря 2021 года провести в Москве эксперимент по использованию приложения «Мобильный идентификатор» вместо паспорта. Проект постановления опубликован на regulation.gov.

Как следует из документа, приложение вместо паспорта предполагается использовать в том числе для покупки авиа- и железнодорожных билетов на внутренние рейсы; при регистрации ИП в налоговой и предоставлении декларации по налогу на доходы (3-НДФЛ); подаче заявления в полицию.

До 1 июля МВД и Минкомсвязи должны подготовить изменения в законодательство, которые позволят использовать приложение, а не бумажный документ. Срок создания приложения — до 1 декабря 2020-го.

Чтобы получить приложение, нужно будет прийти в «пилотный многофункциональный центр» с паспортом и сдать биометрические данные.

Паспортные данные и биометрию отправят в МВД, пользоваться приложением можно будет только после проверки ведомства. Ее должны проводить не дольше, чем при замене или выдаче паспорта (законом установлен срок 10 дней, обычно это делается быстрее).

Использование приложения не исключает право пользоваться обычным паспортом.

В середине 2019-го в правительстве обещали, что в июле 2020-го в Москве начнут эксперимент с выдачей электронных паспортов, а с 2022 года вообще перестанут выдавать в России бумажные паспорта.