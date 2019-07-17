Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году

Выдача бумажных паспортов в России завершится в 2022 году, вместо них граждане будут получать электронные. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.

Акимов подчеркнул, что внедрение электронных паспортов будет добровольным. Те, кто не захочет менять бумажный паспорт, смогут продолжать им пользоваться, заверил вице-премьер.

Пилотный проект по выдаче электронных паспортов стартует в июле 2020 года в Москве. Заменить старый паспорт на новый смогут все желающие. На первом этапе документы нового формата будут выдаваться в пунктах выдачи электронных загранпаспортов; позже эту возможность планируют внедрить и в МФЦ.

Электронный паспорт будет иметь вид карты сроком действия на 10 лет. Она будет содержать ФИО владельца, информацию о дате и месте его рождения, месте проживания, водительских правах, данные СНИЛС и ИНН. Также будет разработано мобильное приложение электронного паспорта.

Электронный паспорт позволит получать коммерческие и государственные услуги, а также предоставит доступ к цифровому профилю — данным человека в разных государственных информационных системах.