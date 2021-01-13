Подсолнечное масло, цену которого начало регулировать правительство РФ, продолжило дорожать

Подсолнечное масло, цену которого государство начало регулировать в конце 2020-го, продолжает дорожать. Об этом со ссылкой на «Росстат» сообщает «Интерфакс».

С 1 по 11 января стоимость подсолнечного масла выросла на 0,1% (в 14 регионах — на 1,1-5,3%), приводит агентство данные ведомства.

Стоимость сахара (госрегулирование цен на него ввели одновременно с регулированием стоимости подсолнечного масла), по данным «Росстата», за тот же период снизилась на 0,7%.

Соглашения о снижении и стабилизации правительство, крупнейшие торговые сети и производители подписали 16 декабря 2020 года.

Это произошло после того, как на рост цен обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Глава государства говорил, что сахар подорожал на 71,5%, масло — на 23,8%.