Во Флориде нашли ламантина, на спине которого кто-то вырезал слово «Трамп»

В верховьях реки Хомосасса на востоке американского штата Флорида нашли ламантина, на спине которого было вырезано слово «Трамп». Об этом сообщило местное издание Citrus County Chronicle.

Ламантин серьезно не пострадал, так как его спину покрывал слой водорослей, на которых и вырезали слово «Трамп», заявила The New York Times Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США. Ведомство начало поиск того, кто навредил ламантину. Этому человеку грозит до 50 тысяч долларов штрафа и до года тюрьмы.

Жительница Флориды Хейли Уоррингтон, которая обнаружила ламантина, заявила изданию Sarasota Herald-Tribune, что животное выглядело здоровым, но проявляло признаки стресса. По ее словам, слой водорослей на ламантине был довольно толстым; тот, кто вырезал слово «Трамп», достиг кожи животного, но не повредил ее.

Зоозащитники возмутились из-за произошедшего. «Мне противно думать, что кто-то может причинить вред беззащитному существу, отправив, как я полагаю, политическое послание. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь найти, арестовать и привлечь к ответственности этого труса», — цитирует The New York Times представителя организации «Защитники дикой природы» Элизабет Флеминг.

Некоммерческая организация «Центр биологического разнообразия» объявила награду в пять тысяч долларов за информацию о человеке, который навредил ламантину.

Ламантины — крупные и медлительные водные млекопитающие. В США они относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения. Во Флориде обитают около 6300 ламантинов. Это животное считается неофициальным символом штата.