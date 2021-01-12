В Швеции выпустили марки с Гретой Тунберг

Шведско-датская почтовая компания PostNord выпустила почтовую марку в честь 18-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг. На марке она стоит в желтом плаще на утесе и смотрит на летающих стрижей.

PostNord

Марка с Гретой Тунберг вошла в коллекцию «Ценная природа» («Värdefull Natur»), посвященной окружающей среде и экологическим вопросам. Иллюстрации для марок нарисовал художник Хеннинг Тролльбек.

Мотивы на марках должны отражать наше время, в котором экологический вопрос актуален и присутствует уже много лет, не в последнюю очередь благодаря сильному голосу Греты Тунберг.

Марки появятся в продаже 14 января и будут стоить .

Грета Тунберг получила широкую известность в 2018 году после того, как стала проводить забастовки у здания парламента Швеции. Она заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать соглашения по климату. Летом 2019 года Тунберг решила сделать перерыв в обучении. Спустя год она вернулась в школу.

В 2019 году молодые люди по всему миру проводили забастовки, подобные тем, что устраивала Грета Тунберг. Сама активистка в том же году выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Журнал Time назвал Тунберг человеком 2019 года.