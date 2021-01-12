СК решил расследовать гибель военных в аварии с самосвалом как преступление против военной службы

СК будет расследовать гибель четверых военнослужащих в дорожной аварии с участием грузовика и автобусов Минобороны по признакам преступления против военной службы. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко сообщает «Интерфакс».

Дело завели по части 3 статьи 350 УК РФ (нарушение правил вождения), на момент выхода новости в нем не было фигурантов.

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В МВД после аварии тоже завели дело, но по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек (часть 5 статьи 264 УК).

Как сообщила глава пресс-службы подмосковного МВД Татьяна Петрова, задержан водитель грузовика. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезвым в момент ДТП.