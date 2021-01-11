В Подмосковье самосвал протаранил колонну военных автобусов. Четыре человека погибли

Самосвал врезался в колонну из пяти военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным «Интерфакса», в ДТП погибли четыре человека, еще десять человек пострадали. ТАСС, Mash и Baza также пишут о четырех погибших.

Обновлено. МВД подтвердило информацию о четырех погибших в ДТП. По последним данным ведомства, пострадали 15 человек.

По информации источника «Интерфакса», водитель грузовика «не смог удержать машину и буквально протаранил колонну из четырех военных автобусов».

Внимание. В видео показаны погибшие люди. Просим чувствительных людей не смотреть его Все равно хочу увидеть

Внимание. В видео показаны погибшие люди. Просим чувствительных людей не смотреть его Все равно хочу увидеть