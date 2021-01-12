Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 1 февраля
Источник: Meduza
Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля включительно «для обеспечения защиты здоровья населения».
Первоначально российские власти приостановили авиасообщение с 22 декабря по 12 января из-за нового — «британского» — штамма коронавируса B.1.1.7, который на 70% заразней других вариантов вируса.
10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в конце декабря в России зарегистрировали первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса.