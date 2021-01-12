Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 1 февраля

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля включительно «для обеспечения защиты здоровья населения».

Первоначально российские власти приостановили авиасообщение с 22 декабря по 12 января из-за нового — «британского» — штамма коронавируса B.1.1.7, который на 70% заразней других вариантов вируса.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в конце декабря в России зарегистрировали первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса.

О более заразном штамме коронавируса

Рассказываем все, что пока известно о новом — «британском» — штамме коронавируса Что это вообще такое? Есть ли этот штамм в России? Правда ли, что он более заразен? Поможет ли от него вакцина?

О более заразном штамме коронавируса

Рассказываем все, что пока известно о новом — «британском» — штамме коронавируса Что это вообще такое? Есть ли этот штамм в России? Правда ли, что он более заразен? Поможет ли от него вакцина?