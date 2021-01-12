«Он был великолепен». Илон Маск по-русски прокомментировал пост «Роскосмоса» о Сергее Королеве

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск по-русски прокомментировал пост «Роскосмоса» в твиттере о советском конструкторе Сергее Королеве. Вот как Маск это сделал.

Твит «Роскосмоса» посвящен 114-летию со дня рождения Королева. «Основоположник практической космонавтики, один из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, советский конструктор», — говорится в твите.

Под руководством Сергея Королева был создан первый советский пилотируемый космический корабль «Восток». В 1961 году «Восток» стал первым в мире космическим аппаратом, на котором осуществили полет человека в космос. Королев также занимался разработкой баллистических ракет.

В 1938 году, во время сталинских репрессий, Королев был арестован. Он провел в лагерях шесть лет, в это время он работал в тюремных конструкторских бюро. В 1955 году Королева реабилитировали.