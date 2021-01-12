Мальта раскрыла имена новых обладателей «золотых паспортов» из России

Правительство Мальты опубликовало список (.pdf) из более трех тысяч человек, получивших в 2019 году.

В списке не менее 300 человек с именами и фамилиями, которые выдают в них выходцев из стран бывшего СССР, в том числе из России, пишет РБК, первым обративший внимание на опубликованный список. Власти Мальты исходное гражданство обладателей «золотых паспортов» не раскрывали.

В 2019 году гражданство Мальты в обмен на инвестиции среди прочих получил миллиардер из списка Forbes, основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников. Он подтвердил РБК, что стал обладателем «золотого паспорта».

Гражданство Мальты также купили несколько полных тезок российских бизнесменов, в том числе основателя и совладельца сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриана Мельникова, сына бывшего президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексея, одного из основателей строительной компании ЛСР Георгия Ведерникова, акционера компании «Вертикаль» Георгия Чумбуридзе, совладельца «Валента Фарм» Антона Стрекалова и гендиректора энергосбытовой компании «Русэнергосбыт» Андрея Зиновьева.

В прошлые годы гражданство Мальты в обмен на инвестиции получили десятки российских бизнесменов, например, в 2016 году гражданином Мальты стал основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож.

В 2019 году Еврокомиссия заявила, что предоставление гражданства в обмен на инвестиции создает для Евросоюза риски отмывания денег, а также ухода от налогов на территории ЕС. Помимо Мальты гражданство в обмен на инвестиции предоставляли Кипр и Болгария, но в ноябре 2020 года Кипр приостановил свою программу.