После выхода Великобритании из ЕС таможня Нидерландов начала изымать у британских водителей бутерброды

Сотрудники таможни Нидерландов начали изымать у водителей, прибывающих из Великобритании на пароме в порт Хук-ван-Холланд, бутерброды с ветчиной. Сюжет об этом показал телеканал 1V (Een Vandaag), пишет The Guardian.

С 1 января 2021 года для Великобритании действует запрет на ввоз в Евросоюз мяса и молочных продуктов из стран, не входящих в ЕС.

Новостной сюжет телеканала 1V о том, как таможня в нидерландском порту Хук-ван-Холланд изымает у прибывающих из Великобритании водителей продукты, запрещенные к ввозу

Об этом сказано в том числе в руководстве для водителей коммерческого транспорта, подготовленном британским департаментом окружающей среды и продовольствия.

В качестве примера того, что нельзя ввозить, департамент приводит бутерброд с ветчиной и сыром.

Европейская комиссия объясняет запрет ввозить мясо и молочные продукты тем, что в них могут быть патогены, вызывающие заболевания животных (например, ящур).

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года, за выход страны из объединения британцы проголосовали в 2016-м.