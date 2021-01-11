Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья

Мэр Якутска Сардана Авксентьева досрочно покинет свой пост по состоянию здоровья. Она объявила об этом в своем инстаграме.

Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции <…> Прошу, уважаемые работодатели, отпустить меня с легким сердцем и пожелать удачи на новом этапе жизни! Прошу принять мое решение. Сегодня, 11 января, я внесу в якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий.

В мэрии уточнили, что прошлой осенью Авксентьева прошла углубленное медицинское обследование, которое выявило, в частности, «отклонения в функционировании ее сердечно-сосудистой системы». После операций Авксентьевой предстоит пройти лечение и реабилитацию, которые «могут занять продолжительное время».

Якутская Гордума должна будет принять решение об отставке мэра 14 января. Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Авксентьевой Евгений Григорьев. Авксентьева призвала своих подписчиков поддержать его на следующих выборах. Позже Авксентьева и Григорьев встретилась с главой Якутии Айсеном Николаевым. Он поддержал кандидатуру Григорьева.

Сардана Авксентьева с главой Якутии Айсеном Николаевым (справа) и первым вице-мэром Якутска Евгением Григорьевым после объявления об отставке

Авксентьева занимает пост мэра Якутска с 2018 года. На выборах 9 сентября она победила на выборах единоросса Александра Саввинова, которого поддерживал глава Якутии, и стала первой в истории Якутска женщиной-мэром.

В июле 2020 года Авксентьева проголосовала против поправок к Конституции, а в ноябре — объявила о продаже здания мэрии — поскольку, по ее словам, чиновникам «не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города»