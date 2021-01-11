МЧС обяжет табачные компании выпускать самозатухающие сигареты

МЧС России вместе с Минздравом готовит документ, согласно которому табачные компании будут обязаны выпускать самозатухающие сигареты. Об этом ТАСС сообщил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению.

В МЧС рассчитывают, что новый стандарт утвердят через два года.

В апреле 2020 года в МЧС утверждали, что основное количество пожаров в России связано с курением. Точных значений в ведомстве тогда не привели. В 2018 году в МЧС говорили, что из-за непотушенных сигарет происходит 10% пожаров. Также это частая причина смертей в пожарах, так, в 2017 году из-за неосторожности при курении погибли 3255 человек (41,6% от всех погибших).