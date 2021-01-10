В Яванском море обнаружены обломки разбившегося индонезийского «боинга» и тела погибших пассажиров

В Яванском море определено предполагаемое место крушения пассажирского самолета Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air.

Как сообщает Associated Press, в районе между островами Ланканг и Лаки, входящими в архипелаг Серибу, на глубине 23 метров найдены обломки упавшего лайнера, фрагменты тел и одежды погибших пассажиров.

Спасатели также зафиксировали сигнал, который может исходить от бортовых самописцев «боинга». «Мы уверены, что именно здесь разбился самолет», — заявил журналистам маршал ВВС Индонезии Хади Тчахджанто.

Самолет авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший местный рейс из Джакарты в Понтианак, упал в море днем 9 января. Практически сразу после вылета из аэропорта «боинг» менее чем за одну минуту потерял более трех километров высоты. На борту лайнера находились 62 человека — 50 пассажиров, включая детей, и 12 членов экипажа. Данных о выжившим в результате крушения не поступало.

Причины катастрофы пока неизвестны. Разбившийся Boeing 737-500 эксплуатировался 26 лет, ранее в том числе американскими авиакомпаниями. В день катастрофы он совершил два рейса, вылет третьего был задержан из-за погодных условий. Поломок у лайнера перед вылетом не обнаружили.