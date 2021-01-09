Boeing 737-500 индонезийской компании Sriwijaya Air разбился после вылета из Джакарты. Главное

Кризисный центр в аэропорту Джакарты Fajrin Raharjo / AFP / Scanpix / LETA

В Индонезии потерпел крушение самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. На его борту находились 62 человека: 50 пассажиров, в том числе десять детей, а также 12 членов экипажа, сообщила телекомпания CNN Indonesia со ссылкой на министерство транспорта Индонезии. Лайнер, выполнявший рейс SJ182, направлялся в Понтианак — административный центр индонезийской провинции Западный Калимантан. Самолет исчез с радаров и перестал отвечать диспетчерам почти сразу после вылета из Джакарты, который он произвел в 14:36 по местному времени.

Сервис Flightradar24 сообщил в твиттере, что самолет потерял более трех километров высоты менее чем за одну минуту. Это случилось примерно через четыре минуты после вылета из Джакарты.

Рыбаки нашли обломки самолета в море к северу от Джакарты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ. Телекомпания CNN Indonesia со ссылкой на местные власти подтвердила, что на месте предполагаемого крушения найдены вероятные фрагменты самолета и масляное пятно. По данным властей, глубина моря в этой точке составляет 15-20 метров. Телекомпания опубликовала видеозапись обнаружения обломков.

Позже заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патрия официально подтвердил крушение самолета. Оно произошло недалеко от небольшого острова Лаки, сообщило министерство транспорта страны.

Информации о возможных причинах катастрофы пока нет. Родственники пассажиров рейса начали собираться в аэропорту Джакарты, где был организован кризисный центр. Они ждут информации от официальных лиц, однако Sriwijaya Air заявила, что еще собирает более подробную информацию о рейсе, прежде чем сделать более полное заявление. По данным Flightradar24, возраст самолета составлял 27 лет, а в момент вылета в аэропорту шел дождь, пишет Reuters.

По предварительной информации, россиян на борту не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Индонезии.

Масштабные поисковые работы на месте крушения начнутся только утром 10 января. В Индонезии начинается ночь, это усложняет поиски в воде, сообщил вице-губернатор Джакарты. «Надеюсь, мы получим информацию утром, потому что сегодня это невозможно», — заявил Ахмад Риза Патрия.

Петр Лохов