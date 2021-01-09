Основатель Института теоретической физики имени Ландау и старейший академик РАН Исаак Халатников умер в возрасте 101 года

Физик-теоретик, академик Российской академии наук (РАН) Исаак Халатников умер 9 января на 102 году жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе РАН.

Халатников был аспирантом Льва Ландау, вместе с которым, как указано на сайте РАН, создал теорию квантовых жидкостей.

Другими направлениями работы Халатникова были квантовая теория поля, релятивистская астрофизика.

Кроме того, Халатников участвовал в разработке атомной и водородной бомб, уточняет сайт Академии наук. Также ученый создал Институт теоретической физики имени Ландау РАН и был его первым директором (с 1964-го по 1992 год).