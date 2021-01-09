Онлайн-ритейлер Wildberries заметил «повышенный интерес» россиян к валенкам в первую неделю 2021 года

Онлайн-ритейлер Wildberries зафиксировал рост спроса на валенки, галоши и шубы в первую неделю 2021 года. Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

«С 1 по 7 января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи валенок и галош выросли в 1,6 раза в штуках», — приводит агентство подсчеты ритейлера.

По мнению ритейлера, «повышенный интерес покупателей из столицы» к валенкам связан с тем, что люди проводят новогодние праздники за городом, и «валенки позволяют более комфортно передвигаться по заснеженной территории».

Продажи шуб с 1 по 7 января 2021 года, по данным Wildberries, выросли в штуках в 1,8 раза. «Хитом сезона являются шубы-чебурашки, продажи которых в первую неделю января взлетели в 4,2 раза», — уточнили в компании.

Рост популярности валенок и шуб, как полагает ритейлер, связан с «более снежной и холодной зимой» (все цитаты по ТАСС).