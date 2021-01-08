NYT: Трамп обсуждал с помощниками возможность помилования самого себя

Дональд Трамп обсуждал с помощниками возможность помилования самого себя до завершения президентского срока, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По данным двух собеседников издания, знакомых с ходом обсуждения, Трамп после ноябрьских выборов несколько раз говорил помощникам, что рассматривает возможность помиловать самого себя, интересовался их мнением на этот счет и спрашивал о возможных последствиях такого решения.
The New York Times указывает, что ранее ни один президент в истории США не объявлял о помиловании самого себя. Юристы расходятся во мнениях о том, признают ли суды помилование самого себя законным, если Трамп все же решится на такой шаг.
Также, по данным издания, Трамп обсуждал возможность объявить о помиловании членов своей семьи, ближайших соратников, а также советников и сотрудников администрации. Трамп опасается, что после прихода к власти нового президента в отношении них может быть начато уголовное расследование.
Многие из работающих с Трампом, сообщили источники The New York Times, были против, так как решили, что если они воспользуются помилованием, то это может быть расценено как признание ими вины в преступлениях, которые они не совершали.
Президентское помилование действует только на федеральном уровне и не защищает от уголовного преследования на уровне штата.
В конце декабря Дональд Трамп помиловал, в числе прочих, бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта, который был осужден за дачу ложных показаний и незаконную лоббистскую деятельность, отца своего зятя Чарльза Кушнера, осужденного за налоговые преступления, а также фигурантов дела о российском вмешательстве в выборы президента США.