Трамп помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и своего свата Чарльза Кушнера

Президент США Дональд Трамп помиловал 26 осужденных за различные преступления.

В их числе оказался бывший глава предвыборного штаба президента Пол Манафорт, который был осужден за дачу ложных показаний и незаконную лоббистскую деятельность, а также бывший советник Трампа Роджер Стоун. Его осудили за попытку получить украденные WikiLeaks материалы о деятельности предвыборной кампании Хиллари Клинтон, которая в 2016 году была соперницей Трампа в борьбе за президентский пост.

Также Трамп помиловал своего свата (отца зятя Джареда Кушнера) Чарльза Кушнера. Он был осужден за налоговые преступления.

Днем ранее Трамп помиловал 15 человек и смягчил приговоры еще пятерым. В число помилованных вошли двое фигурантов дела о российском вмешательстве в выборы президента США — бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос и гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цваан, а также четверо сотрудников ЧВК «Блэкуотер», осужденные за убийство 14 мирных жителей в Ираке в 2007 году.

Президентские полномочия Трампа истекают 20 января.

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