Трамп помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и своего свата Чарльза Кушнера

Президент США Дональд Трамп помиловал 26 осужденных за различные преступления.
В их числе оказался бывший глава предвыборного штаба президента Пол Манафорт, который был осужден за дачу ложных показаний и незаконную лоббистскую деятельность, а также бывший советник Трампа Роджер Стоун. Его осудили за попытку получить украденные WikiLeaks материалы о деятельности предвыборной кампании Хиллари Клинтон, которая в 2016 году была соперницей Трампа в борьбе за президентский пост.
Также Трамп помиловал своего свата (отца зятя Джареда Кушнера) Чарльза Кушнера. Он был осужден за налоговые преступления.
Новые помилования продолжают практику Трампа проявлять милосердие к преступникам, которые лояльны к нему или имеют хорошие связи с его семьей. Все президенты делают неоднозначные помилования в конце срока своих полномочий, но Трамп, похоже, обгоняет своих предшественников, не стесняясь вознаграждать друзей и союзников с помощью одного из самых неограниченных инструментов президентской власти (англ. яз.).
Днем ранее Трамп помиловал 15 человек и смягчил приговоры еще пятерым. В число помилованных вошли двое фигурантов дела о российском вмешательстве в выборы президента США — бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос и гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цваан, а также четверо сотрудников ЧВК «Блэкуотер», осужденные за убийство 14 мирных жителей в Ираке в 2007 году.
Президентские полномочия Трампа истекают 20 января.