Мэрия Амстердама предложила запретить продажу марихуаны иностранцам

Мэр Амстердама Фемке Халсема предложила запретить продажу марихуаны иностранным туристам. Соответствующее письмо, сообщает NRC Handelsblad, мэр направила в городской совет.

Халсема считает, что в Амстердаме при продаже марихуаны нужно применять «критерий проживания». Последние несколько лет на всей территории страны разрешенные к продаже психоактивные вещества могут приобрести лишь те, кто зарегистрирован в Нидерландах. Для Амстердама с его кофешопами было сделано исключение из этого правила.

По мнению мэра Амстердама, применение «критерия проживания» снизит привлекательность города для потребителей психоактивных веществ и поможет бороться с незаконным выращиванием марихуаны.

Халсема признает, что запрет может привести к росту нелегального оборота марихуаны, однако, считает она, сгладить такие негативные последствия может поэтапное введение «критерия проживания».

По состоянию на начало 2021 года в Амстердаме работают 166 кофешопов, а потребности только местных жителей, согласно проведенному местными властями исследованию, смогут удовлетворить лишь 68 таких заведений, пишет NRC Handelsblad.

Запрет на продажу марихуаны иностранным туристам — часть плана мэра Амстердама Фемке Халсемы по снижению туристической нагрузки на центр города. Ранее она с этими же целями предлагала закрыть часть окон в «квартале красных фонарей» в центре Амстердама, а для секс-работниц организовать специальный центр за пределами города.

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