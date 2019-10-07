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Нидерланды — это не Голландия. А что еще вы знаете про европейские провинции? Тест «Медузы»

Власти Нидерландов решили отказаться от использования названия Голландия за рубежом. Они хотят сделать так, чтобы страна перестала ассоциироваться с наркотиками и кварталом «Красных фонарей». А вы знаете, что такое Голландия? Какая провинция в Нидерландах — крупнейшая? Шампань — это где-то рядом с Провансом? Где находится Курземе? Отправляемся в тур по европейским городам совершенно бесплатно.

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Фото в анонсе: Beketoff / Shutterstock.com