Мэр Лондона объявил о чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в городе сложилась чрезвычайная ситуация из-за распространения новой коронавирусной инфекции и роста числа пациентов с COVID-19 в больницах.

Садик Хан объявил о «серьезном инциденте», что подразумевает необходимость особой координации между экстренными службами, но не предполагает, что власти города получают какие-либо дополнительные полномочия, уточняет The Guardian.

В то же время, отмечает издание, объявление «серьезного инцидента» является важным символическим шагом. Так мэрия Лондона, например, поступала во время терактов.

Хан обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой дать мэрии Лондона расширенные полномочия, в том числе, чтобы ввести запрет на религиозные собрания и обязать носить маски в местах массового скопления людей на открытом воздухе.

Жителей Лондона мэр призвал оставаться дома. «Если мы не будем действовать немедленно, наша система здравоохранения не выдержит нагрузки и еще больше людей умрут», — заявил Садик Хан.

По состоянию на начало января уровень заболеваемости COVID-19 в Лондоне превышает 1000 на 100 тысяч жителей.

В сентябре в Великобритании был обнаружен новый, более заразный, штамм коронавируса. К середине декабря уже две трети случаев заражения в Лондоне были связаны с этим вариантом вируса.

«Британский» штамм вируса, заявило Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения, не вызывает более тяжелое течение болезни, но из-за скорости распространения создает угрозу повышенной нагрузки на системы здравоохранения, которые и так работают на пределе.

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