Российский хакер Андрей Тюрин приговорен в США к 12 годам тюрьмы

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюрьмы за компьютерный взлом и сетевое мошенничество, сообщает Bloomberg. Суд также обязал Тюрина выплатить США 19 миллионов долларов.

Тюрин признал себя виновным в краже данных более чем 80 миллионов клиентов крупнейшего американского банка JPMorgan Chase и еще более чем 10 компаний. Полученная информация использовалась в мошеннических финансовых схемах.

После отбытия наказания Тюрин будет экстрадирован в Россию.

Прокуратура просила приговорить россиянина к 15-20 годам тюрьмы и 19-миллионному штрафу.

Обвинения Андрею Тюрину были заочно предъявлены в 2015 году. В том же году в Израиле были задержаны сообщники Тюрина. Однако сам он был задержан в Грузии лишь в 2017 году, а в 2018 году его экстрадирован в США, хотя выдачи Тюрина также добивалась Россия.