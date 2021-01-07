Ирак выдал ордер на арест Дональда Трампа по делу об убийстве генерала Касема Сулеймани

Суд в Багдаде в рамках расследования дела об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани выдал ордер на арест действующего президента США Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

Убийство Сулеймани и заместителя командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, погибшего вместе с ним, рассматривается как заранее спланированное. По иракским законам, признанным виновным в предумышленном убийстве грозит смертная казнь.

Associated Press отмечает, что решение иракского суда, о котором объявлено в последние дни президентства Трампа, носит символический характер.

Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в Багдаде в результате ракетного удара с американского беспилотника. Приказ об убийстве Сулеймани отдал президент США Дональд Трамп, заявив, что тот готовил атаки на американских военных и дипломатов.

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