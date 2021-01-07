Глава аппарата первой леди США подала в отставку после штурма Конгресса

Руководитель аппарата первой леди США Мелании Трамп, бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм ушла в отставку. Об этом сообщает CNN со ссылкой представителей Белого дома. Такое же решение приняли секретарь по протокольным вопросам Рикки Ниcета и заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэттью.

Нисета и Гришэм, отмечает CNN, были одними из наиболее давних сотрудников администрации Трампа. Гришэм начала работать с Трампом еще во время его предвыборной кампании в 2015 году, а Нисета заняла пост в президентской администрации в 2017 году.

Сотрудники администрации Трампа подали в отставку после того, как 6 января сторонники действующего президента США штурмом взяли Конгресс, где шло заседание, на котором должны были утвердить итоги прошедших в ноябре выборов. Трамп проиграл выборы кандидату от демократов Джо Байдену. Заседание с участием сенаторов и конгрессменов возобновилось лишь спустя несколько часов.