Сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Там утверждают итоги президентских выборов

Участники акции протеста «Марш за спасение Америки», поддерживающие Дональда Трампа, ворвались днем 6 января в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс США утверждает итоги выборов президента страны.

Перед этим демонстранты вступили в противостояние с полицией, оцепившей Капитолий. Их пытались разогнать слезоточивым газом.

Из-за действий протестующих члены сената и палаты представителей прекратили свою работу. Сообщается, что вице-президента США Майка Пенса, участвующего в заседании, эвакуировали из здания Конгресса.

Вскоре протестующим удалось прорваться в опустевший зал заседаний сената.

Из-за беспорядков в Капитолии мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении в городе комендантского часа, который будет действовать с 18:00 среды до шести утра 7 января.

На «Марше за спасение Америки» до начала заседания Конгресса перед митингующими выступил действующий президент США Дональд Трамп. Он заявил следующее: «Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение».

После того, как протестующие прорвались в Капитолий, Трамп призвал своих сторонников в твиттере вести себя мирно и не противодействовать полиции.