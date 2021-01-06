«Мы направим самолет на Капитолий в среду». Американским авиадиспетчерам прислали угрозы в ответ на убийство иранского генерала

Авиадиспетчеры Нью-Йорка получили сообщение с угрозой осуществления теракта в столице США в отместку за прошлогоднее убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает телеканал CBS News, в распоряжении которого оказалась аудиозапись с угрозами.

В сообщении, прозвучавшем 4 января на частотах американских авиадиспетчеров, говорится следующее: «Мы направим самолет на Капитолий в среду. Сулеймани будет отомщен».

По данным CBS, правительство США не считает эту угрозу реальной, но проводит расследование по факту незаконного внедрения в авиационные частоты. Тем не менее всем диспетчерам напомнили о необходимости немедленно информировать о любых отклонениях самолетов от своих маршрутов.

Источники телеканала полагают, что дата 6 января, озвученная в сообщении, выбрана неслучайно — в этот день в Капитолии пройдет совместное заседание членов Сената и Палаты представителей, на котором будут утверждены итоги выборов президента США.

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