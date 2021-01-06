Gallup: экономический оптимизм россиян упал до уровня 1998 года

Индекс экономической надежды россиян по итогам 2020 года составил минус 41 процентный пункт. Об этом свидетельствуют результаты социологической компании Gallup International, которые публикует РБК.

Согласно исследованию, 6% опрошенных россиян назвали 2021 год периодом экономического процветания, а 47% — годом экономических проблем. 40% считают, что год будет таким же, как 2020-й.

Такой же как в 2020-м уровень индекса экономической надежды в России был зафиксирован в 1998 году. Самый низкий за 23 года наблюдений индекс регистрировали в 2013-м — минус 43 процентных пункта, а самый высокий — в 2006-м (девять процентных пунктов).

Общемировой индекс экономической надежды по результатам исследования Gallup составил минус 21 процентный пункт (25% опрошенных ждут экономического процветания в 2021 году, а 46% — проблем в экономике).

Наибольший пессимизм среди всех опрошенных продемонстрировали граждане Великобритании (минус 62 процентных пункта), а самыми оптимистичными оказались жители Нигерии (58 процентных пунктов).

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