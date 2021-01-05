Страны ОПЕК+ договорились о параметрах нефтяной сделки на февраль и март. Россия и Казахстан увеличат добычу

Страны договорились о параметрах добычи в феврале и марте 2021 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Казахстана.

До конца января объем совокупного снижения нефтедобычи составит 7,2 миллиона баррелей в сутки. В феврале он уменьшится до 7,125 миллиона баррелей в сутки, в марте — до 7,05 миллиона баррелей в сутки.

Россия и Казахстан нарастят добычу нефти на 65 и 10 тысяч баррелей в сутки соотвественно. Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу на миллион баррелей в сутки, другие страны ОПЕК+ — еще на 425 тысяч баррелей в сутки.

Как передает «Интерфакс», министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман заявил, что страна добровольно пошла на дополнительное сокращение нефтедобычи.

«Этот компромисс позволяет России и Казахстану получить то, что они хотели — рост добычи. Все остальные тоже удовлетворены, поскольку в итоге предложение не вырастет», — пояснил источник ТАСС.

Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится в начале марта.

Весной 2020 года, на фоне резкого падения цен на нефть, страны ОПЕК+ договорились о рекордном в истории снижении нефтедобычи на 9,7 миллиона баррелей в день. Это ограничение действовало три месяца, потом его стали ослаблять.

Сделка ОПЕК+ помогла поднять цены на нефтяном рынке: в марте за баррель российского сорта Urals давали 17 долларов, а в конце декабря уже больше 50 долларов.

Сделка должна была завершиться в начале 2021 года, но пандемия не закончилась, что не позволило быстро возобновить добычу в полном объеме. Договор несколько раз продлевался так, чтобы основные участники наращивали нефтедобычу постепенно.