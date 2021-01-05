Россия проиграла Канаде со счетом 0:5 в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады со счетом 5:0 обыграла команду России в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.

В составе канадцев шайбы забросили Алекс Ньюхук (1-я минута), Коннор Макмайкл (11), Коул Перфетти (16), Брэйден Шнайдер (25) и Дилан Козенс (59), забивший в пустые ворота.

Во втором периоде при счете 0:4 сборная России провела гол, но после просмотра видеоповтора судьи отменили его из-за офсайда

В финале Канада сыграет со сборной США, победившей команду Финляндии во втором полуфинале. Россияне встретятся с финнами в матче за третье место. Обе встречи пройдут в ночь на 6 января.

Год назад Россия стала серебряным призером молодежного чемпионата мира по хоккею, уступив в финале Канаде.

Сборная России не выигрывала молодежный чемпионат мира с 2011 года. Тогда российская команда победила Канаду со счетом 5:3.