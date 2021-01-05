Путин и Меркель обсудили возможность совместного производства вакцин против коронавируса

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран.

В пресс-службе Кремля добавили, что в ходе разговора «затрагивались также некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования».

В декабре 2020 года Минздрав России сообщил о готовности властей Германии сотрудничать в производстве российских вакцин от коронавируса. О каких именно вакцинах идет речь, не уточнялось.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: «Спутник V», разработанная Центром эпидемиологии имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор».