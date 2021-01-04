Иран возобновил производство высокообогащенного урана

Иран начал процесс до 20% на ядерном объекте в Фордо. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя правительства страны сообщает агентство Mehr.

Власти страны планируют производить как минимум 120 килограммов такого урана в год. В Тегеране подчеркнули, что уже оповестили о своих планах Международное агентство по ядерной энергетике.

Власти Ирана подчеркнули, что в случае, если другие страны, участвовавшие в в 2015 году, снова начнут соблюдать свои обязательства в течение следующих трех месяцев, Тегеран может отказаться от создания высокообогащенного урана.

Сразу прихода к власти Дональда Трампа США объявили о желании выйти из сделки, обвинив Тегеран в нарушении ее условий. Формально это было сделано весной 2020 года — тогда Вашингтон в одностороннем порядке вернул антииранские санкции. Тегеран и европейские страны тогда заявляли, что будут стараться сохранить договоренности.

Полномочия Трампа прекратятся 20 января. Его преемник на посту президента Джо Байден ранее давал понять, что готов к возобновлению переговоров с Ираном.

В соответствии с ядерной сделкой, Иран отказывался от обогащения урана свыше 3,67%. В последние месяцы Иран превышал этот уровень, но до сих пор не обогащал уран свыше 4,5%.