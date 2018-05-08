Иран и европейские страны заявили о намерении сохранить ядерную сделку

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о намерении сохранить соглашение по ядерной программе, сообщает иранское осударственное агентство IRNA.

По словам Рухани, отныне соглашение будет действовать между Ираном и пятью оставшимися странами — Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.

Евросоюз также намерен сохранить сделку с Ираном, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. По ее словам, это соглашение было результатом 12 лет дипломатической работы, и США не могут расторгнуть его в одностороннем порядке. При этом Могерини выразила беспокойство в связи с возобновлением санкций США против Ирана, заявив, ЕС намерен оценить их последствия.

Приверженность сохранению ядерной сделки в совместном заявлении также выразили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.