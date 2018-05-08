Иран и европейские страны заявили о намерении сохранить ядерную сделку

IRNA
19:46, 8 мая 2018
Надежный источник

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о намерении сохранить соглашение по ядерной программе, сообщает иранское осударственное агентство IRNA.

По словам Рухани, отныне соглашение будет действовать между Ираном и пятью оставшимися странами — Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.

Евросоюз также намерен сохранить сделку с Ираном, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. По ее словам, это соглашение было результатом 12 лет дипломатической работы, и США не могут расторгнуть его в одностороннем порядке. При этом Могерини выразила беспокойство в связи с возобновлением санкций США против Ирана, заявив, ЕС намерен оценить их последствия.

Приверженность сохранению ядерной сделки в совместном заявлении также выразили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Иран в июле 2015 года согласился заморозить свою ядерную программу, за что со следующего года со страны сняли часть международных санкций. Ядерная сделка была заключена после долгих переговоров между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. 
Американский президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из ядерной сделки и возобновлении экономических санкций против Ирана. По словам Трампа, в нынешнем виде соглашение с Ираном не способно предотвратить разработку ядерного оружия.
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