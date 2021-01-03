Глава католической церкви в Беларуси ушел в отставку. Он четыре месяца жил в изгнании после критики Лукашенко

Папа римский Франциск принял отставку лидера белорусских католиков, архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, сообщила служба печати Святого престола.

Кондрусевич ушел в отставку в связи с тем, что 3 января ему исполнилось 75 лет. При достижении этого возраста Кодекс канонического права Римско-католической церкви обязывает епископов подать прошение об отставке.

Временным руководителем архиепархии стал епископ Пинской епархии Казимир Великосельц, который занял должность апостольского администратора.

Кондрусевич служил митрополитом Минско-Могилевским с сентября 2007 года. В июне 2015 года он стал председателем Конференции католических епископов Беларуси.

В августе 2020 года белорусские пограничники отказались пропустить Тадеуша Кондрусевича на территорию страны, несмотря на то, что он гражданин Беларуси. Александр Лукашенко, комментируя это, говорил, что Кондрусевич «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать нашу страну». Перед этим Кондрусевич критиковал выборы президента Беларуси, которые, по его словам, провели «нечестно».

Кондрусевич смог вернуться в Беларусь 24 декабря. За примерно две недели до этого, как пишет Tut.by, Кондрусевич подал прошение об отставке, после чего Александр Лукашенко встретился с представителем Римско-католической церкви и обсудил возвращение Кондрусевича в Беларусь.

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