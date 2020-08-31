Белорусские пограничники не пустили в страну главу католической церкви в Беларуси. Он гражданин этой страны

Пограничники Беларуси без объяснения причин отказали во въезде митрополиту Минско-Могилевскому, председателю Конференции католических епископов в Беларуси Тадеушу Кондрусевичу.

На сайте католической церкви в Беларуси сообщается, что Кондрусевича не пустили в страну 31 августа на пограничном переходе Кузница-Белосток-Брузги, когда он возвращался из командировки в Польшу.

В сообщении католической церкви отмечено, что Тадеуш Кондрусевич — гражданин Беларуси.

Католические священники в Беларуси на фоне политического кризиса в стране, начавшегося после выборов президента, участвуют в мирных акциях протеста, выступают против насилия со стороны силовых органов и помогают пострадавшим.

26 августа во время демонстрации в Минске часть протестующих заблокировали в костеле святых Симона и Елены. Омоновцы выстроились перед зданием, ожидая демонстрантов. Участники протестов смогли выйти из костела, только когда ОМОН разошелся.