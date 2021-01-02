Власти Хабаровска заявили о прекращении акций в поддержку Фургала

Массовые протестные акции, проходившие у здания краевого правительства в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края , прекратились, заявили 2 января в мэрии Хабаровска.

Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни. Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции. В новогоднем городке прогуливаются горожане и гости города. Они фотографируются, катаются с горок, играют, участвуют в зимних забавах.

Как пишет портал Dvhab.ru, 2 января митинг в городе все-таки состоялся. На нем собрались несколько десятков человек, в основном пенсионеров и блогеров. По словам очевидцев, это первая субботняя акция в городе, которая прошла без шествия.

По данным администрации Хабаровска, всего с июля на акциях протеста в городе властями «пресечено более 500 административных правонарушений»: выписаны более 300 штрафов на сумму более 3,5 миллиона рублей, а также назначены почти 100 административных арестов.

Организация «ОВД-Инфо» подсчитала, что за полгода в Хабаровском крае в связи с протестами провели 185 задержаний.