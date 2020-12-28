«ОВД-Инфо»: за полгода в Хабаровском крае провели 185 задержаний в связи с протестами в защиту Фургала

Организация «ОВД-Инфо» подготовила доклад с анализом протестов в Хабаровском крае, начавшихся после задержания бывшего губернатора региона .

По оценке авторов доклада, с 11 июля по 1 декабря 2020 года в Хабаровском крае провели 185 задержаний: 64 раза полиция проводила задержания непосредственно на протестных акциях, еще 121 — между ними.

Некоторых активистов задерживали более одного раза. Как минимум 29 раз протестующих задерживали на выходе из дома либо рядом с домом, 11 раз — во время поездки на личной машине или такси, девять раз — на выходе из спецприемника.

При задержаниях полицейские не предупреждали участников акций, что те нарушают закон, не представлялись, не говорили причину задержания, чрезмерно использовали силу. Нередко полицейские задерживали как протестующих, так и тех, кто не участвовал в акции, а также журналистов, освещавших митинги. Кроме того, по данным «ОВД-Инфо», задержанным не предоставляли медицинскую помощь, не позволяли связаться с родственниками, а тем, кого оставляли на ночь в полиции, не давали есть и пить.

Чаще всего в отношении протестующих составляли административные протоколы по об участии в акции, создавшей помехи движению транспорта.

Формальная причина в том, что многие акции проходят в формате шествия. Но можно предположить, в действительности эта часть [6.1 статьи 20.2 КоАП] используется, поскольку предполагает арест в качестве наказания.

Хотя самые массовые акции в Хабаровске прошли летом, больше всего административных дел в отношении активистов возбудили осенью: 95 — в сентябре, 143 — в октябре, 100 — в ноябре. Для сравнения: в июле полиция возбудила 69 дел, в августе — 82.

Кроме того, в отношении протестующих возбудили несколько уголовных дел. Так, есть одно дело по статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. «ОВД-Инфо» отметило, что еще десятки человек потенциально могут стать обвиняемыми по этой статье. Кроме того, в отношении трех человек возбудили уголовные дела о применении насилия к представителю власти, причем в двух случаях из-за акции 10 октября, которую разогнал ОМОН.

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