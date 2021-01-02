Стоимость биткоина впервые превысила 30 тысяч долларов

Курс биткоина обновил очередной исторический максимум, превысив 30 тысяч долларов за одну единицу криптовалюты.

В ходе торговой сессии 2 января биткоин подорожал на 4,4%. На момент написания заметки, согласно данным портала CoinDesk, он достиг отметки в 30 700 долларов.

Обновлено. В течение дня биткоин еще дважды обновил свой максимум, превысив 31 и 32 тысячи долларов.

Биткоин начал расти с весны 2020 года на фоне обрушения мировых фондовых рынков и цен на нефть. В конце ноября цена биткоина вернулась к своему историческому максимуму трехлетней давности, а затем весь декабрь обновляла рекорд стоимости, поднимаясь от 20 тысяч долларов и выше.