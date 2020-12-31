В Минске освободили из-под стражи российского медиаменеджера Сергея Якупова. Ему запретили въезд в Белоруссию на 10 лет

В Белоруссии освобожден из-под стражи программный директор «Академии », гражданин России Сергей Якупов. Об этом его адвокат Антон Гашинский сообщил «Медузе».

С Якупова сняли обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Сейчас он находится в самолете на пути из Белоруссии в Россию, ему запретили въезд в Белоруссию на ближайшие 10 лет.

Якупов был задержан 22 декабря, вместе с ним были задержаны еще пятеро сотрудников «Пресс-клуба». Создательницу площадки Юлию Слуцкую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а остальные проходят по делу как ее соучастники. Все они остаются под стражей.

После президентских выборов и последовавших за ними протестных акций власти Белоруссии стали преследовать освещавших их журналистов. По данным Белорусской ассоциации журналистов, сотни сотрудников белорусских медиа были задержаны, десятки подверглись административному аресту или были избиты, 15 стали фигурантами уголовных дел.