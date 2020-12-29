В Минске задержали российского медиаменеджера Сергея Якупова. Его подозревают в уклонении от налогов в то время, когда он еще не жил в Беларуси

Страница Сергея Якупова в Facebook

22 декабря в Беларуси задержали сотрудников «Пресс-клуба» — площадки для журналистов, которая организует профессиональные семинары и тренинги, приглашает иностранных журналистов на мастер-классы в Минск, рассказывает о грантах на журналистские проекты. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Среди задержанных — программный директор , гражданин России Сергей Якупов. Он вырос в Перми, работал редакционным директором пермского интернет-издания «Звезда» (его называют основателем этого СМИ) и российской сети шоппинг-гидов «Я покупаю». Якупов — создатель телеграм-каналов о современных медиа и способах их заработка MediaMedia (8500 подписчиков) и MoneyMedia (900 подписчиков).

22 декабря к Якупову пришли сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Беларуси. В этот момент в квартире находился сам Якупов, а также его жена и маленький ребенок, рассказал «Медузе» адвокат россиянина Антон Гашинский (его самого в квартиру не пустили). У семьи изъяли компьютеры, мобильные телефоны и банковские карты, а Якупова забрали в ДФР, где целую ночь опрашивали без защитника.

23 декабря в отношении россиянина возбудили уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов — и заключили его под стражу. Сейчас Якупов находится в СИЗО № 1 Минска, который называют «Володаркой». По словам Гашинского, он уже подал жалобу на задержание своего подзащитного и также намерен подать жалобу на его заключение под стражу. Освободить Якупова потребовала и редакция пермского издания «Звезда». Адвокат отметил, что россиянина могут держать под стражей без предъявления обвинения максимум 10 дней (до 1 января 2021 года).

Сегодня [28 декабря] мне удалось увидеть Сергея и пообщаться с ним. Чувствует он себя по боевому, готов бороться за свою невиновность и свободу. <…> Посольство России в Минске в курсе этой ситуации. Принимаются усилия по освобождению Сергея.

Гашинский также обратил внимание на нестыковки в деле Якупова. По словам адвоката, его подзащитного подозревают в том, что он помогал «Пресс-клубу» «уклоняться от налогов» еще в тот период, когда он не жил в Беларуси и не был знаком с руководителем площадки Юлией Слуцкой (Якупов приехал в Беларусь в конце 2019 года и познакомился со Слуцкой в начале 2020-го). При этом в процессуальных документах указаны разные сроки «преступной деятельности» Якупова: в постановлении о возбуждении дела это 2017-2019 годы, а в постановлении об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу — 2015-2020 годы.

По делу «Пресс-клуба» проходят шесть человек. Сама организация считает дело политически мотивированным

Помимо Якупова по делу «Пресс-клуба» проходят еще пять человек: создательница площадки Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Ольшевский, оператор Петр Слуцкий (сын Юлии Слуцкой) и член Координационного совета оппозиции Ксения Луцкина. Она была журналистом государственной Белтелерадиокомпании, но после выборов президента в 2020 году уволилась и развивала свой ютьюб-проект при участии «Пресс-клуба».

Все фигуранты дела находятся под стражей. По неофициальной информации Tut.by, Юлию Слуцкую подозревают в уклонении от налогов в особо крупном размере, а остальные проходят по делу как ее соучастники. В свою очередь, «Пресс-клуб» заявил, что его команда «пять лет открыто работала, не пряча скелеты в шкафу».

Мы уверены: арест представителей «Пресс-клуба» — ошибка, и рассчитываем, что после честной, открытой проверки всех фактов наши коллеги будут на свободе, а уголовное дело будет прекращено. Сейчас у следствия есть шанс поступить по закону и не запускать очередное политически мотивированное преследование.

Подробнее о деле «Пресс-клуба» В Минске задержали сотрудников белорусского «Пресс-клуба». Их заподозрили в сокрытии иностранного финансирования и отвезли в изолятор на Окрестина

Это не первый случай преследования журналистов в Беларуси в 2020 году. По данным Белорусской ассоциации журналистов, во время президентских выборов 9 августа и последовавших за ними протестов сотни сотрудников белорусских медиа были задержаны, десятки подверглись административному аресту или были избиты, 15 стали фигурантами уголовных дел, из них девять находятся под стражей (в две последние категории входят в том числе шестеро сотрудников «Пресс-клуба»).

После выборов в Беларуси задерживали сотрудников не только местных, но и иностранных медиа, в том числе российских. Среди них были сотрудники РИА Новости, «Дождя», Znak.com, Daily Storm, «МБХ медиа», проекта WarGonzo, шеф-редактор интернет-проектов «Ельцин-центра» Марина Петрушко и спецкор «Медузы» Максим Солопов. Его схватили в первую ночь после выборов, 10 августа. При задержании Солопова избили, он получил черепно-мозговую травму. Спустя примерно двое суток журналиста «Медузы» освободили, и он вернулся в Россию.

Ольга Корелина