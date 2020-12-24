В Минске задержали сотрудников белорусского «Пресс-клуба». Их заподозрили в сокрытии иностранного финансирования и отвезли в изолятор на Окрестина

В Белоруссии силовики задержали руководство «Пресс-клуба» — образовательной площадки для журналистов, занимающейся проведением профессиональных тренингов и лекций, а также мониторингом местных СМИ на предмет признаков пропаганды и соблюдения журналистских стандартов.

Основательницу «Пресс-клуба» 22 декабря задержали в аэропорту, когда она возвращалась в Белоруссию из отпуска. Примерно в это же время обыски прошли у нее дома, в офисе «Пресс-клуба» и в квартирах других его сотрудников. После обысков на связь перестали выходить как минимум шесть человек, работающих в «Пресс-клубе». Среди них — гражданин России Сергей Якупов, ведущий телеграм-канала @mediamediame.

Почти двое суток о местонахождении журналистов ничего не было известно. 24 декабря со ссылкой на информацию от их родных в «Пресс-клубе» сообщили, что Юлию Слуцкую, Аллу Шарко, Сергея Ольшевского, Петра Слуцкого (сына Юлии Слуцкой) и Сергея Якупова содержат в изоляторе на улице Окрестина в Минске. Оттуда их периодически возят на допросы в Департамент финансовых расследований.

В самом департаменте официально сообщили, что проводят проверку «по фактам нарушений налогового законодательства», связанным в том числе «с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа». Источник Tut.by сообщил, что обыски проходили в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, и что журналисты задержаны на 72 часа.

Освобождения задержанных уже потребовала Европейская федерация журналистов. В самом «Пресс-клубе» подчеркнули, что организация продолжит работу.

В Белоруссии в последние месяцы власти регулярно преследуют журналистов независимых изданий, освещающих акции протеста. На митингах были задержаны сотни сотрудников СМИ, десятки из них были отправлены под арест или избиты. Как минимум девять журналистов из-за своей работы стали фигурантами уголовных дел.

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Григорий Левченко