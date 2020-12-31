«Кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет». Путин выступил с рекордно длинным новогодним обращением

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что год был трудным и «вместил в себя груз нескольких лет». Первым обращение увидели жители Камчатки и Чукотского автономного округа, где Новый год наступил в 15:00 по Москве.

Сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей.

При этом Путин подчеркнул, что россияне прошли трудный год «с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков».

Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг — с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы.

Отдельно в обращении президент вспомнил о тех, кто не может встретить Новый год за праздничным столом: заболевших, медицинских работниках, сотрудниках экстренных служб и военных.

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина 2021 Новогодняя ночь

Обращение Путина длилось почти шесть минут — это его самое длинное новогоднее послание за все время пребывания на посту президента.

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