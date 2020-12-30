В США впервые обнаружили «британский» штамм коронавируса

В штате Колорадо зафиксировано заражение новым штаммом коронавируса B.1.1.7, который, по имеющимся данным, на 70% заразней других вариантов вируса. Это первый подобный случай в стране, сказано в заявлении губернатора Колорадо Джареда Полиса.

Имя заразившегося держится в тайне. Известно лишь, что это мужчина, относящийся к возрастной группе 20-29 лет. По данным властей, этот человек не совершал дальних поездок. Специалисты устанавливают его потенциальные контакты. Заразившийся изолировался к юго-востоку от Денвера в округе Элберт.

У еще одного человека в Колорадо также подозревают новый штамм коронавируса, пишет Colorado Politics. Этот человек, как и первый заболевший, работает в городе Симла в округе Элберт. Ни один из них не живет в этом округе, что увеличивает вероятность распространения штамма B.1.1.7 по всему штату.

В сентябре в Великобритании обнаружили новый, более заразный штамм коронавируса B.1.1.7. К середине декабря уже две трети случаев заражения в Лондоне были связаны с этим вариантом вируса. С 20 декабря власти Великобритании из-за нового штамма усилили антиковидные ограничения. Одновременно с этим новый штамм начали находить в других странах. Так, «британский» штамм обнаружили в Канаде, Италии, Индии и Объединенных Арабских Эмиратах.

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