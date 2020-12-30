Правительство выделило полмиллиарда рублей на развитие научно-технологической долины МГУ. Этот проект связан с Катериной Тихоновой

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 487 миллионов рублей «на создание и развитие инфраструктуры инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова „Воробьевы горы“ (научно-технологической долины МГУ)».

Средства, говорится в документе, предназначены для разработки Фондом развития МГУ проектной документации, необходимой для создания и развития научно-технологической долины МГУ.

Разработка концепции научно-технологической долины МГУ ведется с 2013 года. Проектом занимается НКО «Иннопрактика», которое возглавляет , предполагаемая младшая дочь президента России.

Научно-технологическую долину МГУ планируют создать на территории между Ломоносовским проспектом, проспектом Вернадского, жилыми кварталами на Мичуринском проспекте и улицей Удальцова. Долина будет состоять из нескольких кластеров, каждый из которых представляет научное направление.