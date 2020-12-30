Парламент Аргентины легализовал аборты

Сенат Аргентины проголосовал за принятие закона, позволяющего проводить аборты при сроке беременности до 14 недель. Закон поддержали 38 сенаторов, против проголосовали 29, еще один воздержался, сообщает BBC News.

Во время голосования у здания Национального конгресса Аргентины собрались сторонники и противники принятия закона, которые следили за дебатами в сенате на больших экранах, установленных у здания парламента. Сторонники абортов встретили решение сенаторов радостными криками.

Ранее в декабре закон о легализации абортов одобрила нижняя палата парламента Аргентины. Также его поддержал президент страны Альберто Фернандес, выступавший за разрешение абортов в ходе предвыборной кампании. Комментируя решение сената, Фернандес написал в твиттере, что «безопасный, законный и бесплатный аборт — это закон».

В 2018 году сенаторы проголосовали против легализации абортов, но в этом году закон поддержало левоцентристское правительство Аргентины, отмечает Associated Press.

В Аргентине действовал один из самых строгих в мире законов об абортах — прерывать беременность разрешали только в случае изнасилования, а также если беременность угрожала жизни матери или плода.

Сторонники легализации абортов считают, что принятие закона положит конец нелегальным абортам. В 2018 году в министерстве здравоохранения Аргентины говорили, что каждый год в стране проводят не менее 350 тысяч незаконных абортов, хотя правозащитники уверены, что подобных операций делается гораздо больше. С 1983 года из-за таких абортов умерли более трех тысяч человек.

Аборты полностью запрещены в Сальвадоре, Никарагуа и Доминикане и являются полностью легальными на Кубе, в Гайане и Уругвае. В большинстве стран Латинской Америки прерывание беременности разрешено при определенных условиях.